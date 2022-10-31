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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودريتش على رأس قائمة منتخب كرواتيا المبدئية للمشاركة في كأس العالم

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، قائمة فريقه المبدئية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتُقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب كرواتيا 34 لاعبًا، على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية يوم 9 نوفمبر.

وشهدت القائمة، تواجد أبرز اللاعبين الكروات على رأسهم لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد، مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان فريق إنتر الإيطالي، ماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي، ديجان لوفرين مدافع فريق زينيت الروسي، وإيفان بيريسيتش ظهير فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، رفقة منتخبات المغرب وبلجيكا وكندا.

وكان منتخب كرواتيا احتل المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018 بعد الخسارة أمام فرنسا في المباراة النهائية.

وجاءت القائمة كاملة كالآتي:

 

منتخب كرواتيا كرواتيا كأس العالم 2022 كأس العالم لوكا مودريتش

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