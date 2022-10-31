خبير: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ لا تملكها إلا الدول الكبرى

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ قليلة جدا على مستوى العالم ولا تملكها إلا الدول الكبرى.



وأضاف عبدالوهاب غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القمر الصناعي طيبة 1 يغطي كافة محافظات الجمهورية".

وأشار إلى أن القمر الصناعي طيبة 1 يحدد مكان أي مواطن يتعرض لأي أمر طارئ في كافة المحافظات، مضيفا أن القمر الصناعي طيبة 1 يغطي ثلثي الكرة الأرضية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: "نمتلك حاليا قاعدة بيانات موحدة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.. الرقم الموحد للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ سيتيح كثير من الخدمات للمواطنين.

