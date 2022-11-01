التصرف الشرعي لمن نسي الركوع الأول وتذكره في الركعة الثانية

نسيت الركوع في الركعة الأولى ولكن تذكرته عند ركوع الركعة الثانية ..فماذا أفعل؟ ..

قال العلماء أن من نسي ركوع الركعة الأولى، ولم يتذكره إلا وهو راكع في الركعة الثانية؛ فإن الركعة الأولى تُلغَى، وتكون الركعة التي هو فيها هي الأولى، ويُتِم صلاتَه، ويسجد للسهو؛ لأن تدارك الركوع المنسي من الركعة الأولى يفوت بالانحناء للركوع في الركعة التي تليها ، وهذا هو ما قال به المذهب المالكي .

هل يجوز ترك التسبيح في الركوع والسجود

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء الأصل عند مذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدًا أو سهوًا، فصلاته صحيحة .

حكم قراءة سورة الفاتحة فقط في الصلاة دون آيات بعدها



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن سماع القرآن له ثواب وقراءته لها ثواب، لافتا إلى أن بكل حاسة ثواب حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، فحاسة السمع لها ثواب والقراءة لها ثواب والنظر في المصحف له ثواب آخر.

وأضاف “جمعة” خلال أحد الدروس الدينية ردًا على سؤال شخص يقول: "هل يجوز قراءة آية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة؟ وهل ثواب قراءة القرآن مثل ثواب سماعه؟ قائلا: يجوز ولو بقراءة بعض آية وليست آية كاملة كما قال الإمام الشافعي.



واستشهد جمعة بما فعله أحد علماء المذهب الشافعي قديما كان يصلي الضحى 100 ركعة حيث كان يقرأ الفاتحة ويقول: "إنا أعطيناك الكوثر" ثم يركع وفي الركعة الثانية يقول: "فصل لربك وانحر" ثم يركع.