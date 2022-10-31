القمة الروسية الأذربيجانية الأرمينية تتفق على بيان موحد بشأن إقليم قره باغ

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني بـ "المفيد"، مؤكدا أنه تم تهيئة الأجواء للاتفاقيات المستقبلية.

وأكد أن قمة سوتشي كانت مفيدة وخلقت أجواء إيجابية لاتفاقات مستقبلية وسنتابع الحوار الثلاثي لتحقيق سلام دائم.

ووفقا له، اتفق القادة على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ، وأشار بوتين إلى أن القمة أظهرت أنه يمكن للطرفين الاتفاق على المستقبل، فالجميع مهتم بتطبيع العلاقات.

وكان قد أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن باكو اقترحت خمسة مبادئ رئيسية لتطبيع العلاقات مع يريفان، معتبرا أنه يمكن تحقيق التطبيع بناء على هذا الأساس.

وقال علييف، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي: "بناء على مبادرة روسية، عقدت مثل هذه الاجتماعات، وأعطت زخما لعملية التطبيع، وقد طرحت أذربيجان مؤخرا خمسة مبادئ أساسية ينبغي على أساسها تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وبصورة أدق، المبادئ الأساسية من القانون الدولي".

وتابع: "أعتقد أن التطبيع يمكن أن يتحقق على هذا الأساس، صراع قره باغ أصبح من الماضي، لقد تم حله قبل عامين، لذلك، لا يوجد شيء عملي للمناقشة في هذا السياق، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا هو الصيغة التي تتطلب بالطبع خطوات جادة".

وقد قدمت أذربيجان عدة مواد للطرف الأرميني من أجل تطبيع العلاقات، وهي: "اعتراف الدولتين باستقلال ووحدة أراضي والحدود الدولية والسيادة السياسية للدولة الأخرى، والتأكيد المتبادل على عدم مطالبة الدولتين بأراضٍ تحت سيادة الدولة الأخرى، والالتزام القانوني لتجنب مثل هذه المطالبات في المستقبل".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى روسيا لعقد قمة ثلاثية روسية أذرية أرمنية.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الإثنين، أنه من المقرر مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثلاثية والثنائية في القمة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو قلقة بشأن الاتجاهات الخطرة التي تكتسب زخما في منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التي تم وضعها في أوكرانيا إلى هناك".