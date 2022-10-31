عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الروسية الأذربيجانية الأرمينية تتفق على بيان موحد بشأن إقليم قره باغ

الرئيس الروسي مع
الرئيس الروسي مع الرئيس الأذربيجاني مع رئيس الوزراء الأرميني

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني بـ "المفيد"، مؤكدا أنه تم تهيئة الأجواء للاتفاقيات المستقبلية.

وأكد أن قمة سوتشي كانت مفيدة وخلقت أجواء إيجابية لاتفاقات مستقبلية وسنتابع الحوار الثلاثي لتحقيق سلام دائم.

ووفقا له، اتفق القادة على بيان مشترك بشأن إقليم قره باغ، وأشار بوتين إلى أن القمة أظهرت أنه يمكن للطرفين الاتفاق على المستقبل، فالجميع مهتم بتطبيع العلاقات.

وكان قد أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن باكو  اقترحت خمسة مبادئ رئيسية لتطبيع العلاقات مع يريفان، معتبرا أنه يمكن تحقيق التطبيع بناء على هذا الأساس.

وقال علييف، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي: "بناء على مبادرة روسية، عقدت مثل هذه الاجتماعات، وأعطت زخما لعملية التطبيع، وقد طرحت أذربيجان مؤخرا خمسة مبادئ أساسية ينبغي على أساسها تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وبصورة أدق، المبادئ الأساسية من القانون الدولي".

وتابع: "أعتقد أن التطبيع يمكن أن يتحقق على هذا الأساس، صراع قره باغ أصبح من الماضي، لقد تم حله قبل عامين، لذلك، لا يوجد شيء عملي للمناقشة في هذا السياق، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا هو الصيغة التي تتطلب بالطبع خطوات جادة".

وقد قدمت أذربيجان عدة مواد للطرف الأرميني من أجل تطبيع العلاقات، وهي: "اعتراف الدولتين باستقلال ووحدة أراضي والحدود الدولية والسيادة السياسية للدولة الأخرى، والتأكيد المتبادل على عدم مطالبة الدولتين بأراضٍ تحت سيادة الدولة الأخرى، والالتزام القانوني لتجنب مثل هذه المطالبات في المستقبل".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى روسيا لعقد قمة ثلاثية روسية أذرية أرمنية.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الإثنين، أنه من المقرر مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثلاثية والثنائية في القمة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو قلقة بشأن الاتجاهات الخطرة التي تكتسب زخما في منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التي تم وضعها في أوكرانيا إلى هناك".

بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الاذربيجاني رئيس الوزراء الأرميني الرئيس الروسى إقليم قره باغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي..محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بمطربة لبنانية

موضوعات متعلقة

الكرملين يعلق على استخدام بوتين لـ"دوبلير": كلام فارغ

بوتين وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بفوزه بانتخابات الرئاسة في البرازيل

بفضل عمليات التجميل.. بوتين يستعين بـ 3 أشخاص ليظهروا بدلًا منه

الخارجية الروسية: نأمل في نجاح القمة بين بوتين وعلييف وباشينيان

ترشيحاتنا

دنيا بطمة عن أزمة شيرين: "أنا مش زيها.. وكرامتي فوق كل شئ"

5 سيارات ارتفعت اسعارهم بالسوق المصري .. اعرف التفاصيل

موقف غير واضح.. القصة الكاملة لاختفاء أحمد فتحي عن المستطيل الأخضر

جامعة القاهرة تطلق جائزة طه حسين العالمية

أحمد موسى: القمر الصناعي طيبة 1 يغطي ثلث الكرة الأرضية

فنان بريطاني يتوجه إلى مصر على دراجته للمشاركة في قمة المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع.. تناول المايونيز يحميك من مرض خطير

بالأبيض.. زوجة خالد سليم تثير ضجة بإطلالة ملفتة

ضريبة الشهرة.. جمال شعبان يسخر من تصريحات صاحب واقعة الكشري

بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي..محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بمطربة لبنانية

فيديو

1000 ب 400 جنية .. تحذيرات تجوب الفيسبوك من صفحة فلوس مزورة

أبرز التفاصيل حول إفتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ..تغطية خاصة

بهاء سلطان يكشف أسراره الفنية والشخصية مع أنغام

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ