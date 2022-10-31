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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطالب الدول العربية بموقف تجاه سد النهضة خلال قمة الجزائر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة العربية ستنطلق غدا في الجزائر، معقبا: “هناك تصدع بين بعض الدول العربية مشاكل وقضايا ومنها الأمن الغذائي والصراعات والتدخلات الأجنبية في بعض الدول”.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي سيشارك في القمة العربية في الجزائر"، موضحا: “أتمنى أن تخرج بيانات واضحة من القادة العرب في القمة العربية”.

 

وطالب الإعلامي أحمد موسى، الأشقاء العرب المشاركين في القمة العربية بالجزائر بموقف عربي واضح تجاه أزمة السد الإثيوبي، وبيان واضح لدعم موقف مصر والسودان في قضية السد الإثيوبي، ودعوة إثيوبيا إلى الإنخراط في المفاوضات وعدم المساس بالأمن القومي المصري السوداني وأنهم جزء من الأمن القومي العربي.


وأشار الإعلامي أحمد موسى: "الأربعاء المقبل ستكون هناك قمة تشاورية بين القادة العرب في القمة العربية".

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