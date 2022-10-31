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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بوتين: نأمل في إيجاد حلول لأزمة "ناجورنو قره باغ" بين أرمينيا وأذربيجان

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الإثنين"، عن أمله في أن يتيح اجتماعه الثلاثي المرتقب مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان عن تحديد خطوات لحل قضية ناجورنو قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم في مدينة سوتشي الروسية : "أعلم أن لديكم الإرادة السياسية لحل هذا الأمر ونحن ندعم ذلك أيضًا. إننا بحاجة إلى تحديد الجوانب الرئيسية التي ستسمح لنا بالمضي قدمًا خلال اجتماعنا اليوم وفي الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في ​​وقت لاحق".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن حل نزاع خطير وطويل الأمد مثل قضية ناجورنو قره باغ يتطلب الكثير من الجهد، مضيفًا: "لقد بدأنا فعليًا هذه المناقشة عندما التقينا (رؤساء الدول الثلاث) في أستانا".

وأوضح أن هذه الجهود لم تعد كافية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقدت قمة طارئة لبحث الأزمة بمبادرة من أرمينيا.

وشدد على أن أرمينيا كانت الشريك والحليف الاستراتيجي لروسيا منذ عدة عصور، مؤكدًا أن الدول الثلاث ستكون قادرة على اتخاذ خطوات نحو حل الأزمة القائمة في ناجورنو قره باغ.

ويدور النزاع بين يريفان وباكو حول ناجورنو قره باغ منذ التسعينات، وأسفرت الحرب الأخيرة في 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.

في إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينات ونشرت روسيا حوالي ألفي جندي لحفظ السلام.

وفي أبريل الماضي، أعلنت أرمينيا وأذربيجان التحضير لمحادثات السلام. وكان الرئيسان الأرميني والأذربيجاني التقيا في بروكسل لإجراء محادثات نادرة بوساطة من الاتحاد الأوروبي.

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