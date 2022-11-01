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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حمزة ووالدته متغيبان عن منزلهما ومكافأة مالية لمن يستدل عليهما

الطفل حمزة محمد محمود
الطفل حمزة محمد محمود و والدته

تغيب الطفل  حمزة محمد محمود  ، البالغ من العمر 3 سنوات ووالدته  ، عن منزلهما فى محافظة القاهرة ، ولم تفلح محاولات أسرتهما فى العثور عليهما، وأعلنا عن مكافأة مالية ضخمة لمن يعثرهم عليهما.

 

وقال والد الطفل حمزة محمد محمود ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 3 سنوات  و والدته ، تغيبوا عن المنزلهم فى محافظة القاهرة ، فى ظروف غامضة، منذ يوم الخميس الموافق 14 من أغسطس 2022  ولم يتم العثور عليهم حتى الآن".

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، وزوجتى اختكم او بنتكم بحثنا عنهم فى كل مكان ولم نصل إليهم ، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعهم لأهله معلى أيديكم، أرجوكم انشروا صورتهم حتى نتمكن من الوصول إليهم ، رأفة بحال والدتها المريضة”.

  
وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01114464058
01096668434
01069144240

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة القاهرة اهل الخير ظروف غامضة مكافاءه ماليه

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