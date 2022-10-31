مدير معهد إعداد القادة: إنجازات الرئيس غير مسبوقة

قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية فى مختلف الملفات منها الصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف كريم همام لـ صدى البلد، أن الرئيس حقق العديد من الإنجازات في كافة الملفات، الاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها..

وحول هذه الإنجازات قال مدير معهد إعداد القادة، إن من إهم الإنجازات إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.

وأضاف أن الهدف الأساسي الذي سعى إليه الرئيس هو تأمين مستقبل الشباب والقضاء علي العشوائيات.

وأوضح أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات الرئاسية لتنمية المجتمع وتطوير المناطق العشوائية، ومن أهم هذه المبادرات “حياة كريمة، محو الأمية، تطوير المناطق العشوائية”.