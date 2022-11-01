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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«البحث العلمي» تعلن عن فتح تدريب سنوي للعلماء الشباب.. اعرف تفاصيل التقديم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن البرنامج الصيفي للعلماء الشباب YSSP لعام 2023، فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، حيث يستضيف المعهد سنويًا ما يصل إلى 50 طالبا من طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم خلال البرنامج الصيفي للأكاديمية للعلماء الشباب YSSP‏.

وأوضحت انها تتيح المنح لطلاب الدكتوراه الفرصة بالقيام بمشروع صيفي حول موضوع يتعلق بجدول أعمال الأبحاث الخاص بالIIASA، وعلى سياق ما تم خلال العام الماضي سيقوم المعهد بتنظيم ندوات تعريفية  للبرنامج من خلال تقنية ZOOM خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022 ( عن بعد)، فإن آخر موعد لاستيفاء استمارة المشاركة 12 يناير  2023.

لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/yssp-2/

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قد استقبلت- في مقر الوزارة- الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمناقشة آليات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتورة زينب زمزم، أحد رواد صناعة المحتوى للطفل، والأستاذ عمرو عادل، منتج ومخرج رسوم متحركة مدير شركه "أنيمشن بلس" للرسوم المتحركة.

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وناقشا خلال الاجتماع طرق التعاون في تطوير صناعة الرسوم المتحركة وتكاتف الجهود فى إنتاج محتوى هادف ومدروس لتنميه ثقافة الطفل المصري من منطلق إيمان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين. وتم الاتفاق أيضًا علي التعاون في تصميم وتطوير شخصية كرتونية تُعبر وتعكس الثقافة والخصوصية للمجتمع المصرى لتكون أيقونة مصرية خالصة تربط الأجيال الجديدة بالتراث المصري، واشتمل الإجتماع بحث سبل التعاون في إنشاء تحالف بين شركة الأكاديمية للتسويق وصناعة الرسوم المتحركة باختلاف تقنيتها مما ينتج عن ذلك وضع خطه إنتاج وتطوير للصناعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

للعلماء الشباب أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامجها الصيفي للعلماء الشباب YSSP‏ للعلماء الشباب YSSP‏ المنح لطلاب الدكتوراه أعمال الأبحاث الخاص بالIIASA المعهد بتنظيم ندوات تعريفية Jobs Education

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