شعبة الملابس الجاهزة: ارتفاع أسعار الأزياء الشتوية 40%

كشف سماح هيكل "عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية"، عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 40%، عن العام السابق.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، اليوم الإثنين ، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الملابس هذا العام بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضعف سلاسل التوريد للمواد الخام الخاصة بصناعة الملابس

وتابعت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الملابس هذا العام تشهد ارتفاعًا، حيث تبدأ المحال التجارية في عرض الملابس الشتوية من أول نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن نسبة الملابس المستوردة انخفضت عن العام الماضي؛ ليصل نسبة المعروض من الإنتاج المصري بحوالي 80%.

تشهد ثبات

وعن أسعار ملابس الصيف "أوضحت سماح هيكل ، أن أسعار الملابس الصيفية قد تشهد ثباتا في الأسعار على غرار العام الحالي.