عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الملابس الجاهزة: ارتفاع أسعار الأزياء الشتوية 40%

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة

كشف سماح هيكل "عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية"، عن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 40%، عن العام السابق.

الملابس الجاهزة: تبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص يؤكد اهتمام الدولة بحل مشكلات الصناعة

تعاون بين غرفة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لتوفير وظائف ورفع كفاءة العاملين

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، اليوم الإثنين ، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الملابس هذا العام بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضعف سلاسل التوريد للمواد الخام الخاصة بصناعة الملابس

وتابعت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الملابس هذا العام تشهد ارتفاعًا، حيث تبدأ المحال التجارية في عرض الملابس الشتوية من أول نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن نسبة الملابس المستوردة انخفضت عن العام الماضي؛ ليصل نسبة المعروض من الإنتاج المصري بحوالي 80%.

 

 تشهد ثبات

وعن أسعار ملابس الصيف "أوضحت سماح هيكل ، أن أسعار الملابس الصيفية قد تشهد ثباتا في الأسعار على غرار العام الحالي.

غرفة القاهرة التجارية شعبة الملابس الجاهزة المحال التجارية الجنيه المصري غرفة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

بعد انتشاره على السوشيال ميديا..برلماني يطالب بالقبض على أصحاب فيديو مقلب الجيزة

تزوجتها بدون مأذون والبلد كلها حضرت الفرح.. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة أطفيح

بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي..محمد عطية يثير الجدل حول ارتباطه بمطربة لبنانية

ترشيحاتنا

خسوف كلي.. القمر يتحول إلى اللون الأحمر خلال أسبوع

سوق المستعمل| لو عايز تتعلم السواقة.. سوزكي ماروتي بـ 40 ألف جنيه

الغرف التجارية: القبض علي محتكري السلع وحجبها عن المواطنين

بايدن يرفع العصا أمام رجال الأعمال.. إما الخضوع لأوامره أو مواجهة غضبه

الذهب يتراجع 5 جنيهات جديدة في ختام تعاملات اليوم

أزمة غذاء عالمية.. الاتحاد الأوروبي يهاجم روسيا بعد تعليق صفقة الحبوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج البواسير سريعا

ماكياج صاخب وإطلالة جريئة.. ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها| شاهد

بمجوهرات صاخبة.. ريم مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

راغدة شلهوب في ندوة بصدى البلد:اتخضيت من ميار الببلاوي بعد مشهدها الجرئ

فيديو

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

«كوبري الموت».. انقطعت الأسلاك أثناء احتفال ديني في الهند فكانت الكارثة (فيديو)

نظام التقييم لطلاب رابعه وخامسه ابتدائي لمادة التربية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ