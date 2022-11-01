للتدريب على المقررات العملية.. حقوق حلوان تطلق دورات للطلاب

ينظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني القانوني بكلية الحقوق جامعة حلوان، عددا من الدورات التدريبية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق والدكتور أحمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي هذه الدورات تحت إشراف الدكتور محمد أبو هشيمة مدير المركز من أجل ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي للمادة النظرية المقررة على الطلاب في الفرق المختلفة وذلك من خلال القيام بورش عمل والتدريب على عرض القضايا العلمية وكيفية حلها.

ويمكن لجميع الطلاب الاشتراك في الدورات التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2022، ويتم الاشتراك بمقر كلية الحقوق بالدور الأرضي.

جدير بالذكر انه قد أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لكلية الهندسة بحلوان واستقبله الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان بحضور وكلاء الكلية وأساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعدد كبير من عمداء الكلية السابقين، ومنسقي البرامج الجديدة.

وبدأ اللقاء بترحيب بالحضور وتقديم عرض مختصر عن الكلية ورؤية واضحة لها وقد تم عرض المخطط العام للكلية بمساحة اجمالية تقريبية 23 فدانا، وتم عرض تاريخ بداية ونشأة الكلية وانضمامها لجامعة حلوان، وقدم عميد الكلية شرح مفصل عن الأقسام العلمية بالكلية وعددهم ٥ أقسام وهم قسم الهندسة الحيوية الطبية، قسم هندسة الحاسبات والنظم، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وهندسة القوى والآلات الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، ودعا رئيس جامعة حلوان السادة رؤساء الأقسام العلمية لتقديم مقترحات من أجل تطوير الكلية ولتكون أقسام الكلية وبرامجها تنعكس على خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للكلية والتجهيزات اللازمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، كذلك وجه رئيس الجامعة بضرورة تطوير المعامل الطلابية واللوائح الأكاديمية.