الشرقية .. منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية وتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فتح منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بكل منشأة خدمية بمراكز ومدن المحافظة وكذلك استغلال المساحات الفارغة أسفل الكبارى لفتح منافذ جديدة من خلال التعاقد مع كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى (سوبر ماركت - هايبر) بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الإحتكارية ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق.

أكد المحافظ أن الدولة تقف بجانب أبنائها وتسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال التوسع في فتح منافذ جديدة بالإضافة إلى المنافذ الثابته والمتحركة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدود الدخل مؤكداً على ضرورة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كبار التجار والجزارين وأصحاب محال الجزارة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة لإقامة شوادر بالميادين العامة لبيع اللحوم البلدي الطازجه والمجمده بأسعار مخفضة عن السوق تصدياً للغلاء وتقديم خدمة للمواطنين ذات جودة بسعر قليل.

أكد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من توافر السلع وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بحجب السلع أوتخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها ، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد باستغلال المواطنين وسيواجه كل هذه الممارسات بشده وحسم.