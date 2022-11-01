زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان

أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل مقاطعة "تايتونج" في جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المكتب المركزي للأرصاد الجوية التايوانية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 71.5 كيلومتر شمال شرق مقاطعة تايتونج، على عمق 30.8 كيلومتر.