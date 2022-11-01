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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد غداً ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث فى إطار سلسلة الندوات التى ينظمها معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، عن عقد ندوة تحت عنوان  "تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة للثروة الحيوانية  " وذلك غدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز.

وذلك تحت رعاية  الدكتور حسين  درويش  القائم بأعمال رئيس المركز ، وبرئاسة الدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد المعهد، ومقرر  الندوة الدكتور محسن محمود شكرى مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.


وتهدف الندوة  إلى توضيح  مدى تأثر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية بجميع مكوناتها من الحيوانات المزرعية والدواجن والثروة السمكية بالتغيرات المناخية  وتحديد حجم التأثير المتوقع وكيفية التغلب عليه او التقليل من اثاره ودور البحث العلمى فى معالجة هذه الآثار.
 

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ويشارك فى إلقاء محاضرات ( ٧ محاضر ات )  تتناول الموضوعات المتصلة بالموضوع  كوكبة من العلماء المتخصصين، وذلك خلال جلستين  ويعقب ذلك حلقة حوارية يشارك فى التحدث فيها نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين حيث يتم التحاور حول ما تم تناوله فى المحاضرات و اقتراح بعض وجهات النظر الإضافية و تنتهى باقتراح بعض التوصيات لعرضها على متخذ القرار. 

ومن المتوقع أن يشارك فى أعمال الندوة عديد من الباحثين والمتخصصين من مختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات  والجهات التنفيذية المعنية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بكافة  مؤسساتها بالقضايا المتصلة بالتغيرات المناخية وتأثيرها بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر أطراف قمة المناخ COP 27 فى مدينة شرم الشيخ خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم.

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