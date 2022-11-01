أبرزها تراخيص البناء.. النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 14 طلبا

فوض مجلس النواب، هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 12 طلبات مناقشة عامة، كما قرر ضم طلبى مناقشة عامة لجلسة غد الأربعاء، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.



وجاءت طلبات المناقشة العامة التى تم تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد لمناقشتها كما يلى:



أحمد حمدى خطاب عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية.



أحمد حمدى خطاب عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين.



منال هلال عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية



أشرف المقرحى عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مخالفات حرق قش الأرز.



محمد الصمودى عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعى القطن المصرى



يحيى كدوانى عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحرى.



بالإضافة إلى 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة آيات الحداد وموضوعاتها كالتالى:



سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.



سياسة الحكومة بشأن رفع وعى الشباب تجاه ترشيد استخدام المياه.



سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية.



سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.



سياسة الحكومة بشأن نشر التوعية القانونية تجاه الجرائم الالكترونية.



سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان فكريا وثقافيا والحفاظ على الهوية المصرية.



أما طلبى المناقشة العامة خلال جلسة غدا فهى:



عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن إنفاذ قانون التصالح



عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن ضبط المنظومة العمرانية وإصدار تراخيص البناء.