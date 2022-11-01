عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها تراخيص البناء.. النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 14 طلبا

مجلس النواب
مجلس النواب

فوض مجلس النواب، هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 12 طلبات مناقشة عامة، كما قرر ضم طلبى مناقشة عامة لجلسة غد الأربعاء، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.

وجاءت طلبات المناقشة العامة التى تم تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد لمناقشتها كما يلى:

أحمد حمدى خطاب عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية.

أحمد حمدى خطاب عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين.

منال هلال عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية

أشرف المقرحى عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مخالفات حرق قش الأرز.

محمد الصمودى عن سياسة الحكومة بشأن دعم مزارعى القطن المصرى

يحيى كدوانى عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحرى.

بالإضافة إلى 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة آيات الحداد وموضوعاتها كالتالى:

سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

سياسة الحكومة بشأن رفع وعى الشباب تجاه ترشيد استخدام المياه.

سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتوفير الأعلاف للحفاظ على الثروة الحيوانية.

سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.

سياسة الحكومة بشأن نشر التوعية القانونية تجاه الجرائم الالكترونية.

سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان فكريا وثقافيا والحفاظ على الهوية المصرية.

أما طلبى المناقشة العامة خلال جلسة غدا فهى:

عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن إنفاذ قانون التصالح

عمرو درويش عن سياسة الحكومة بشأن ضبط المنظومة العمرانية وإصدار تراخيص البناء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

موضوعات متعلقة

رئيس القوى العاملة بالنواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن العلاوة الاستثنائية

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون منحة العلاوة الاستثنائية

أبرزها العلاوة الاستثنائية والتصالح.. رئيس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

حامد ماهر يؤدي اليمين الدستورية نائبا بالبرلمان بديلا عن وزير الصناعة

بدء الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة

اليوم.. صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة لجذب وتشجيع المستثمرين

4 مطالب لرئيس لجنة السياحة من رئيس الوزراء.. أبرزها تقسيط الغرامات والفوائد

صناعة النواب تناقش طلبات إحاطة لجذب وتشجيع المستثمرين

ترشيحاتنا

ربنا يصبر بنتك.. تلميذة الشيف أسامة السيد ترثيه بكلمات مؤثرة

رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميداني المُجهز بالمركز الدولي للمؤتمرات في شرم الشيخ

حلم الملايين من جماهيره .. معلومة في مفاجأة الأهلي الكبرى

إقامة معسكر للأهلي في الإمارات خلال فترة توقف الدوري.. خاص

الانقسامات تضرب إسرائيل.. 5 انتخابات برلمانية في 4 سنوات بسبب فشل الحكومة

فضل الصدقة في الدنيا .. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين

والدتها توفت .. موقف مؤثر لـ الشيف الراحل أسامة السيد مع فتاة بعد زواجها

هونوا على ولادكم.. مدرس شهير يثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب الطفلة يارا

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

فيديو

عيد الهالوين يتحول إلى ليلة رعب حقيقية في كوريا الجنوبية|ماذا حدث؟ (فيديوجراف)

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ