لطلاب برنامج تأهيل المعلمين.. ورشة عمل للصيانة الشاملة بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ورشة عمل للصيانة الشاملة لمبني كلية التكنولوجيا والتعليم ( نجارة – سباكة – زخرفة وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

عقدت الورشة التدريبية بدعم ورعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والوكلاء الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي اشتراك الطلاب في الدورة التدريبية في إطار جهود الكلية للصيانة الشاملة والإصلاح نتاج حب وانتماء الطلاب للمكان ورغبتهم في المحافظة علي مقدرات الكلية وإعادة صيانة الأجهزة المُعطلة مثل ( المراوح - التكييفات – أجهزة الصوت بالمدرجات – الادوات الصحية التالفة – الكراسي .....).

جدير بالذكر أن طلاب الدفعة الرابعة والخامسة لبرنامج تأهيل المعلمين تميزوا تميزا مبهرا خلال الدورة التدريبية في هذا العمل الرائع المبني علي روح المودة والتعاون المثمر البناء بمشاركة بعض طلاب الدفعة الاولي معهم.