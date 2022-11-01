تكليف سحر موسى بالقيام بأعمال عميد كلية التمريض جامعة عين شمس



أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قراراً بقيام الدكتور سحر موسى سليمان بأعمال عميد كلية التمريض بالجامعة اعتباراً من ٧ نوفمبر ٢٠٢٢.

جدير بالذكر انه شارك طلاب الكلية بمسابقة "الابتكار" من تنظيم مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات والمركز القومي للبحوث وبدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتهدف المسابقة لإختيار ودعم الأفكار المُبتكرة القابلة للتطبيق في مجال التكنولوجيا الحديثة مثل (الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، تكنولوجيا النمذجة والمُحاكاة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، النانو تكنولوجي وغيرها).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب .

وفاز الطلاب (مصطفى محمد عبدالفتاح بركة، محمد عطية بخيت إسماعيل، أية أسامة عبدالفتاح ، محمد على عطا عبدالمجيد) بالمركز الخامس بمشروع اليد المتحركة لمُتحدي الإعاقة.