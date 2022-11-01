رامي الدكاني: تفعيل برنامج الطروحات الحكومية محور تساؤلات المؤسسات المالية الأجنبية

عاودت البورصة المصرية أنشطتها وجولاتها الترويجية الخارجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في دولة الامارات.

حيث تم الاجتماع بممثلي 16 من كبرى المؤسسات المالية العربية والأجنبية والتي تدير أصول بمئات المليارات من الدولارات في أسواق مالية متعددة حول العالم واستهدفت اللقاءات الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري بين المؤسسات المالية العالمية التي تولي اهتماما بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك التعرف على رؤية المستثمرين من المؤسسات المالية للأحداث والمستجدات على صعيد الاقتصاد الوطني بهدف استعادة ثقتهم في سوق المال المصري بعد التعرف على المعوقات والتحديات التي يواجهونها في سبيل عودة استثماراتهم في الأدوات والمنتجات المالية المتداولة بالبورصة المصرية.



خلال اللقاءات ، أشار رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان قرب الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤدى الى تحسن جزئي للسوق، موضحا ان السياسات الحالية المطبقة من البنك المركزي المصري لحل ازمة الدولار هي سياسات فاعلة من شأنها المساهمة في تماسك الاقتصاد الوطني، وفي سياق ذي صلة كشف رئيس البورصة خلال اللقاءات سعي البورصة المصرية تعزيز مستويات الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية وكذلك تفعيل عدة اليات وأدوات مثل تفعيل سوق المشتقات واستحداث مؤشرات تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية وأخرى تتابع جهود الشركات في خفض الانبعاثات الكربونية بهدف تحسين تنافسية السوق المصري بين الأسواق العربية والعالمية.



و اكدت المؤسسات المالية المشاركة على جاذبية الاستثمار في السوق المصري واعتباره سوق رئيسي ضمن محافظهم الاستثمارية بسبب تنوع الفرص الاستثمارية به فيما استعرض المشاركين عدد من المعوقات والتحديات التي تواجهها في السوق المصري منها تراجع مستويات السيولة داخل السوق والتي تؤثر سلبا على القرار الاستثماري، كذلك قلة المعروض من الاوراق المالية وضرورة وجود طروحات جديدة للمساهمة في انعاش السوق، كما اكد الحضور لضرورة رفع القدرات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لتأسيس قنوات اتصال اكثر فعالية مع المؤسسات المالية لاسيما الأجنبية، وفي هذا السياق اكد ممثلي المؤسسات من الحضور ان الافصاحات باللغة الإنجليزية الي جانب اللغة العربية يعزز من مستويات الشفافية والافصاح.



كذلك طالب ممثلي المؤسسات المالية المشاركة في الاجتماعات السرعة قيد الشركات الحكومية في السوق المصري لانعكاسات ذلك على تحسين مستويات السيولة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية.



كما اقترح عدد من ممثلي المؤسسات المالية دراسة التعاون ما بين البورصات العربية لاسيما الخليجية والمصرية فيما يخص القيد المزدوج او إمكانية الربط على منصة "تبادل عربية" بهدف زيادة المعروض امام المستثمرين واجتذاب سيولة جديدة وتحسين مستوياتها الحالية.

كما شهدت فعاليات الجولة الترويجية في دولة الامارات اجتماع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي بحضور عدد من المستشارين والتنفيذين بالإدارات المختلفة بالصندوق وخلال اللقاء ثمن الحميدي جهود وسعي البورصة المصرية لاطلاق أولى منصة افريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، مشيرا الى اهتمام الصندوق بهذا الموضوع.



شهدت الجولة الترويدجية اجتماع رامي الدكاني والمدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك إضافة الي استعراض الجانب الاماراتي اخر مستجدات منصة النمو Growth Platform المعنية بتمويل الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وغيرها من البرامج التي تعتمدها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الأخيرة.