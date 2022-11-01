عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رامي الدكاني: تفعيل برنامج الطروحات الحكومية محور تساؤلات المؤسسات المالية الأجنبية

صدى البلد

عاودت البورصة المصرية أنشطتها وجولاتها الترويجية الخارجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في دولة الامارات.

 حيث تم الاجتماع بممثلي 16 من كبرى المؤسسات المالية العربية والأجنبية والتي  تدير أصول بمئات المليارات من الدولارات  في أسواق مالية متعددة حول العالم واستهدفت اللقاءات الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري بين المؤسسات المالية العالمية التي تولي اهتماما بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك التعرف على رؤية المستثمرين من المؤسسات المالية للأحداث والمستجدات على صعيد الاقتصاد الوطني بهدف استعادة ثقتهم في سوق المال المصري بعد التعرف على المعوقات والتحديات التي يواجهونها في سبيل عودة استثماراتهم في الأدوات والمنتجات المالية المتداولة بالبورصة المصرية.


خلال اللقاءات ، أشار رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان قرب الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤدى الى تحسن جزئي للسوق، موضحا ان السياسات الحالية  المطبقة من البنك المركزي المصري لحل ازمة الدولار هي سياسات فاعلة من شأنها المساهمة في تماسك الاقتصاد الوطني، وفي سياق ذي صلة كشف رئيس البورصة خلال اللقاءات سعي البورصة المصرية تعزيز مستويات الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية وكذلك تفعيل عدة اليات وأدوات مثل تفعيل سوق المشتقات واستحداث مؤشرات تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية وأخرى تتابع جهود الشركات في خفض الانبعاثات الكربونية بهدف تحسين تنافسية السوق المصري بين الأسواق العربية والعالمية.


و اكدت المؤسسات المالية المشاركة على جاذبية الاستثمار في السوق المصري واعتباره سوق رئيسي ضمن محافظهم الاستثمارية بسبب تنوع الفرص الاستثمارية به فيما استعرض المشاركين عدد من المعوقات والتحديات التي تواجهها في السوق المصري منها تراجع مستويات السيولة داخل السوق والتي تؤثر سلبا على القرار الاستثماري، كذلك قلة المعروض من الاوراق المالية وضرورة وجود طروحات جديدة للمساهمة في انعاش السوق، كما اكد الحضور لضرورة رفع القدرات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لتأسيس قنوات اتصال اكثر فعالية مع المؤسسات المالية لاسيما الأجنبية، وفي هذا السياق اكد ممثلي المؤسسات من الحضور ان الافصاحات باللغة الإنجليزية الي جانب اللغة العربية يعزز من مستويات الشفافية والافصاح.


كذلك طالب ممثلي المؤسسات المالية المشاركة في الاجتماعات السرعة قيد الشركات الحكومية في السوق المصري لانعكاسات ذلك على تحسين مستويات السيولة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية.


كما اقترح عدد من ممثلي المؤسسات المالية دراسة التعاون ما بين البورصات العربية لاسيما الخليجية والمصرية فيما يخص القيد المزدوج او إمكانية الربط على منصة "تبادل عربية" بهدف زيادة المعروض امام المستثمرين واجتذاب سيولة جديدة وتحسين مستوياتها الحالية.

كما شهدت فعاليات الجولة الترويجية في دولة الامارات اجتماع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي بحضور عدد من المستشارين والتنفيذين بالإدارات المختلفة بالصندوق وخلال اللقاء ثمن الحميدي جهود وسعي البورصة المصرية لاطلاق أولى منصة افريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، مشيرا الى اهتمام الصندوق بهذا الموضوع.


شهدت الجولة الترويدجية اجتماع رامي الدكاني والمدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك إضافة الي استعراض الجانب الاماراتي اخر مستجدات منصة النمو Growth Platform المعنية بتمويل الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وغيرها من البرامج التي تعتمدها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الأخيرة.

صندوق النقد الدولى صندوق النقد البورصة المصرية مجلس التعاون الخليجي السوق المصري الشركات الناشئة البورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

ترشيحاتنا

فرج عامر: رحيل محمد صلاح عن ليفربول متوقع و3 أندية وجهته المحتملة

إمام عاشور يظهر بـ نيو لوك غريب قبل مواجهة الزمالك وإنبي ..صورة

نشرة أخبار العالم | الدولار يتراجع والذهب يصعد .. بشرى سارة لـ الحجاج.. 40 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بالكنيست 2022

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم ..فيديو

فرج عامر:أديداس تخصص خط إنتاج لملابس الأهلي ووضع نادي القرن على التيشيرتات

جمال شعبان: نقص فيتامين د يسبب مشاكل صحية خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: نقص فيتامين د يسبب مشاكل صحية خطيرة

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

وزير الرياضة يتدخل.. هل يستقيل مرتضى منصور بسبب ممدوح عباس؟.. فيديوجراف

ادعوا له بالرحمة.. آخر كلمات الشيف أسامة السيد قبل وفاته وتفاصيل مرضه

الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ