محافظ بني سويف يتابع جهود أجهزة وإدارات مديرية الزراعة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريراً من مديرية الزراعة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها المديرية على مدار أسبوع ، في مجالات الإرشاد الزراعي ، ومتابعة موقف زراعة القمح والمحاصيل السكرية ، بجانب متابعة سير العمل في إدارات :التنمية الريفية ، الإنتاج الحيواني، الأراضي والمياه ،والمتابعة الميدانية والرقابة والخدمات الزراعية والتعاون ، ومتابعة الموقف توزيع وتوريد الأسمدة و منظومة الكارت الذكي ، والمرور على بعض الزراعات وحماية الأراضى والبساتين والدورات التدريبية للمهندسين الزراعيين.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن وكيل الوزارة ، الإشارة إلى تنظيم ندوات عن محصول القمح ، ضمن الحملة القومية للنهوض بالمحصول الإستراتيجي ،تناولت زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام عن الموسم الماضي،و أهم العمليات الزراعية المختلفة والسياسة الصنفيةللمحصول ، وآليات مقاومة الحشائش والحشرات والأمراض التى تصيب المحصول ، علاوة على عمل 20 زيارة ميدانية لمتابعة المحاصيل السكرية ، وعمل تسوية بالليرز لبعض المساحات ،بجانب تنفيذ ندوات ضمن البرنامح الإرشادي لمجلس المحاصيل السكرية بالقاهرة ، فضلاً عن تنظيم ندوة عن مكافحة القوارض وعمل زيارات منزلية عن أضرار القوارض وكيفية مواجهتها وندوة عن الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل ومتابعة فصول محو الأمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وفي مجال متابعة المشروعات التنموية ، قامت المديرية بالإشراف والتنسيق على زيارة الوفد الأجنبي من شركة بيبسيكو العالمية الأمريكية لتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "عايشين بخيرها" ، بجانب المرور على بعض الزراعات بالمراكز لمتابعة ورصد أية إصابات بدودة الحشد الخريفية،فضلاً عن متابعة سير العمل في الدورة التدريبية "من 22 :27 /10/2022" للمسؤولين عن محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية، بجانب قيام إدارة حماية الأراضي بعمل معاينات لبعض الأماكن المقترحة لمزرعة سمكية ،ومتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية ، فيما تم إجراء بعض معاينات لإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني ومناحل عسل ،بجانب إصدار تراخيص لعدد 4 محلات لتجارة الأعلاف،وتراخيص لعدد 10 صوب زراعية، والمرور على الخضر الشتوي،وفحص 40 فدان من محصول الموز وارسال التقارير للوازارة ، ومتابعة الردود على الشكاوى الواردة من جهات التحقيق

كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية ( زاوية المصلوب ، وصفط الشرقية والغربية والهرم وأبويط ..) ومراجعة أعمال دورة الحصر الحيازى 2022/2025 وما تم من استيفاء اخطارات 3 زراعة ومتابعة صرف الاسمدة ، والتوعية للتغلب على بعض المشاكل الموجودة على تابلت التسجيل ،وتم التأكيد على سرعة ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارات على التابليت فى مده زمنيه قصيرة لا تتجاوز الشهر وذلك ليتم اعتمادها وتكون جاهزه لاستخراج الكارت من البنك حتى يتمكن المزارع من صرف حصته للموسم الشتوى بالكامل بعد تحميل الحصر الشتوى على التابلت