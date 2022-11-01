وزير الرياضة يُكرم عابر المانش السباح المصري أحمد أسامة

كرّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان الوزارة، السباح المصري أحمد أسامة، والذى حقق رقماً قياسياً في عبور بحر المانش تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

واستطاع السباح "أحمد أسامة" قطع مسافة ٦٥ كيلو متر سباحة متصلة في ١٣ ساعة و٥٩ دقيقة حتى الوصول إلى الشاطئ الفرنسى بقيادة السباح المصري قائد المانش خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش والسباحة الأوليمبية شيرويت حافظ.

أشاد وزير الرياضة بالإنجاز الكبير الذى حققه اللاعب أحمد أسامة، ضمن النتائج المتميزة التى يحرزها أبطال مصر الرياضيون فى مختلف المحافل، مؤكداً استمرار دعم الوزارة الكامل له، متمنياً له التوفيق فى مسيرته المقبلة.

كما قدم صبحى الشكر والتقدير لجامعة لدلتا على رعايتها للاعب أسامة أحمد، ضمن المنظومة التى تنتهجها الوزارة فى توفير الرعاية للاعبين الموهوبين والعمل على توفير متطلباتهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات .

من جانبه، ثمن الكابتن خالد شلبي على الدعم والمؤازرة الكبيرة من قِبل وزير الشباب والرياضة للاعب أحمد أسامة خلال عبوره المانش، ومتابعته المستمرة وتواصله الهاتفي للاطمئنان على اللاعب خلال خوضه لتلك التجربة، والتى كان لها بالغ الأثر فى الدعم المعنوى للاعب.

فيما عبّر السباح أحمد أسامة عن مدى سعادته بتكريم وزير الشباب والرياضة له، ودعمه الدائم والمتواصل، معرباً عن أمله فى تحقيق مزيد من الإنجازات من خلال عبور أكبر ٧ بحار حول العالم.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعمرو الحداد مساعد الوزير، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، ومحمد الشاذلى مدير عام العلاقات العامة والإعلام، ومن جامعة الدلتا حضر المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء، وعمرو كشك مدير رعاية الشباب بالجامعة.