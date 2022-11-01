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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان تطلق حاضنة تكنولوجية للأثاث المصري.. منى فؤاد: نعمل على تحويل الأفكار الواعدة لخدمات مبتكرة.. ودعم يصل 200 ألف جنيه لرواد الأعمال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق حاضنة تكنولوجية للأثاث المصري

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل على تحويل الأفكار الواعدة لخدمات مبتكرة 

مدير الحاضنات التكنولوجية بحلوان : دعم يصل 200 الف جنيه لرواد الاعمال 

 

أعلنت جامعة حلوان، فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) المُمول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي.

 

وكشفت جامعة حلوان أنه على  الراغبين من خريجيها ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى في التقدم لدورة الاحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) التقدم من خلال  الرابط التالي:
‏https://forms.gle/
‏mcDPeAZ4kQyQBCr5A

 

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الحاضنة اتت من حرص الجامعة على ان  تولي اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وقالت  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  لصدى البلد أن مجال عمل الحاضنة هو  الأثاث التراثي والحرف التقليدية و مكملات الأثاث في مصر، وبهذا تعتبر حاضنة جامعة حلوان عضو جديد فى نادى البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية " انطلاق" والذى صنف من الهيئة القومية للاستعلامات عام 2018 كأحد البرامج القومية والذى يهدف الى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي. 

 

و كشف الدكتور  الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان لصدى البلد ان الدعم المادى الذ تقدمه الحاضنات لرواد الاعمال و المبتكرين يصل حتي 200 الف جنيه و يمكن للحاضنة ان تمول 5  رواد اعمال سنويا ، كما يتم توصيل كافة رواد الاعمال المشاركين بالمستثمرين حرصا علي تحقيق ابتكاراتهم علي ارض الواقع . 

 

وتقدم الحاضنة (HUTI-EF) خدمات الاحتضان تحت شعار "الأثاث المصرى الهوية" لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتحقيق الأهداف التالية:
1. احتضان الشركات التى تلبى الاحتياجات المحلية والعالمية من خلال ابتكارات هذه الشركات فى مجال الأثاث المعاصر ذى الطابع التراثى، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية.
2. تحفيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والخريجين والحرفيين والهواة فى مجال الحرف التقليدية للأثاث.
3. خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معارفهم العلمية فى إقامة مشاريع ابتكارية متخصصة فى صناعة الأثاث.
4. توفير كافة الأدوات والتقنيات، وجميع أنواع الدعم الفنى والمادى، وتطوير القدرات الإدارية والابتكارية للشركات الناشئة فى مجال صناعة الأثاث للنمو والاستقرار والنجاح.
5. تذليل المعوقات والمشكلات التى تواجه الشركات الناشئة بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات الحكومية أو الخاصة.
6. الاتصال بالخبراء والدارسين لإجراء البحوث اللازمة على الحرف اليدوية فى مجال الأثاث.
7. التواصل مع المراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى خلق كوادر مدربة ومؤهلة فى هذه المهن.
8. ربط المشاريع المحتضنة داخل الحاضنة ببعضها البعض للاستفادة من خبراتهم والتغلب على نقاط ضعفها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية وحل مشكلة البطالة.
9. ربط الحاضنة بمدينة الأثاث بدمياط من خلال الاستعانة بمستشارين متخصصين من مدينة الأثاث بدمياط، وتنفيذ قطع أثاث يصعب تنفيذها بالحاضنة، بالإضافة إلى إمكانية صنع الأثاث.

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