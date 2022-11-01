عدم إرتداء الملابس الصيفية..الأرصاد تقدم تحذيرات بشأن حالة الطقس..فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب أن يكون المواطن حذرا في إختيار الملابس، مشيرا إلى أن لا بد من عدم إرتداء الملابس الصيفية، والبدء في إرتداء الملابس الشتوية.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أنه متوقع سقوط امطار على القاهرة، والمناطق الشمالية في الدولة المصرية.

وتابع مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية، سبب ظواهر جوية عنيفة، وسببت تغير في درجات الحراراة حول العالم.

فرص لسقوط أمطار اليوم

وأشار محمود شاهين إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار اليوم، و بدأت منذ الساعات الأولى من اليوم، أمطار متوسطة ، بدأت من السلوم و مطروح، ثم وصلت إلى الأسكندرية ، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى خفيفة و غير مؤثرة.