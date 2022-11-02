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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يحذر: قد نشهد قرارا بضم الضفة الغربية لإسرائيل

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  إسرائيل تشهد الآن انتخابات للمرة الخامسة خلال 4 أعوام ، مشيرًا إلى أن المتنافسون في الانتخابات الإسرائيلية هما رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، وبنيامين نتنياهو الذي يعتبر أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أن "نتنياهو" تحدث بأنه سيقوم بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال نجاحه، ومن الضروري أن يحصل  على 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة، وهذا الأمر صعب،  ومن الممكن أن يحدث تحالف ما بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية. 


 وأضاف أن التحالف العربي في الانتخابات الإسرائيلية متشرزم، ورؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل تحدثوا بأنهم في صراع للفوز بعدة مقاعدة في الانتخابات المقبلة في الكنيست ، لافتَا إلى أن نسبة العرب المشاركين في الانتخابات ضئيلة، بسبب عدم مبالاة الناخب العربي في هذه الجولة من الانتخابات.


 وأشار إلى أن هناك تمدد في اليمين الإسرائيلي، وربما نشهد قرارًا إسرائيليًا بضم الضفة الغربية لإسرائيل الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ساهم في عزوف الدعم العربي عن القضية الفلسطينية .
 

 

نشأت الديهي إسرائيل الانتخابات الاسرائيلية

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