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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ.. ندوة للتنسيقية بجامعة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 
يعقد اليوم الأربعاء  نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، ندوة، بعنوان مسيرة العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ، بكلية الصيدلة جامعة عين شمس 

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية مع المواطنين حول الحوار الوطني.

 

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انعقاد الاجتماع الأول لوحدة متابعة الخريجين بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشون الدراسات العليا والبحث العلمي والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.

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