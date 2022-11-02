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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه تاهو موديل 2023 في السعودية .. تفاصيل

سيارة شيفروليه تاهو
سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023

كشفت شركة شيفرولية عن أسعار طرازها الجديد تاهو موديل 2023 في السعودية، وهي سيارة من الجيل الخامس الذي ظهر لأول مرة في شهر يناير لسنة 2020، وتوافرت للبيع في شهر يونيو لسنة 2020 .

 سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023

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 سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023

تقدم سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023 في السعودية بإصدارات وفئات مختلفة وتختلف عن بعضها في السعر حسب الإمكانيات حيث يبلغ سعر شيفروليه تاهو LS 2WD الجديدة 214.320 ألف ريال سعودي، وتاهو نسخة LS 4WD الجديدة 229.510 ألف ريال سعودي، وسيارة شيفروليه تاهو LT 2WD 234.940 ألف ريال سعودي، ويبلغ سعر شيفروليه تاهو نسخة LT 4WD الجديدة 252.050 ألف ريال سعودي، وطراز تاهو Z71 الجديد 4WD يبلغ 300.860 ألف ريال سعودي، وإصدار  تاهو بريمير نسخة 2WD يبلغ 300.860 ألف ريال سعودي، وسعر سيارة بريمير 4WD من تاهو يبلغ 321.630 ألف ريال سعودي .

 سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023

تأتي سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023 بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 5300 سي سي،  بتنفس طبيعي ينتج عنه قوة 355 حصان، وعزم اقصي للدوران 519 نيوتن/ متر، أو محرك ثماني الأسطوانات سعة 6200 سي سي، بتنفس طبيعي ينتج منه منه قوة 420 حصان، وعزم اقصي للدوران  623 نيوتن/متر، متصلين بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من10 سرعات .

 سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023

والجدير بالذكر أن سيارة شيفروليه تاهو موديل 2023  تنافس كلاً من، تويوتا سيكويا، و فورد اكسبدشن، و جيب واجونير، و دودج دورانجو، و هوندا بايلوت .

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