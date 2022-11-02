إعلام القاهرة تنظم دورة إعداد أوراق سياسات العمل.. نحو مستقبل وظيفي أفضل

أعلن مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن تنظيم دورة في "إعداد أوراق سياسات العمل .. نحو مستقبل وظيفى أفضل"، للدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى دراية للسياسة العامة ودراسات التنمية. على مدار ثلاثة أيام بواقع ٤ ساعات يوميا.

وذلك تحت إشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي - القائم بعمل مديرة مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام.

تهدف الدورة التدريبية إلى تنمية قدرات المتدرب على إعداد أوراق السياسات العامة فى الهيئات والمنظمات فى مجالات التنمية المختلفة والخروج بتصورات لأوراق سياسات عامة فى المجالات المختلفة بما يساعد المتدرب على الحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل والترقى فى مجال العمل عبر تطوير مهارة إعداد أوراق السياسات العامة.

محتوى الدورة:

1- السياسات العامة والمفاهيم المتعلقة بها.

2- آليات إعداد أوراق السياسات العامة.

3- أشكال وفنون إعداد أوراق السياسات العامة.

4- التدريب على كيفية إعداد أوراق السياسات المتعلقة بالمجالات الإعلامية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية