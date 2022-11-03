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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الآثار: الأقصر تجهز احتفالا ملكيًا بمناسبة 100 عام على اكتشاف عنخ آمون

عنخ آمون
عنخ آمون

أكد الدكتور فتحى ياسين المشرف العام على مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر، أن المحافظة تجهز لـ احتفالا ملكيًا بمناسبة 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وقال المشرف العام على مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر، خلال مداخلة ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، إن  توت عنخ آمون ايقونة الآثار المصرية، والآثار بالأقصر، وأن الاحتفالة بـ توت عنخ آمون بدأت من منتصف أكتوبر.

وكشف المشرف العام على مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر، أن الاحتفال سيحضره شخصيات عامة، وهذه ستكون دعايا لـ السياحة المصرية، وان هناك عمل على الترويج بالشكل المحلي و الشكل العالمي.

 

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