رئيس جامعة حلوان يجتمع مع منسقي البرامج بالكليات لمناقشة خطة التطوير

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع منسقي البرامج بالكليات، وذلك فى إطار خطة تطوير البرامج و تحديثها.

وشدد على متابعة العملية التعليمية وتقديم أفضل جودة تعليمية لطلاب البرامج بما يخدم ويحقق متطلبات سوق العمل، كما أوصى بعمل برنامج خاص بشراكة دولية.

وخلال الاجتماع استمع رئيس جامعة حلوان الى اراء منسقى البرامج فى الكليات المختلفة فى إطار تطوير وتحديث البرامج لمواكبة سوق العمل المحلى والإقليمي، لتخريج طالب متميز ذو تكاملية يستطيع أن ينافس من أجل رفعة شأن الجامعة.

ووعد بحل المشكلات التى تواجهها البرامج فى ضوء الإمكانيات، كما تعهد بإجراء لقاءات دورية مع منسقي البرامج من أجل متابعة سير العمل بها وتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين عليها .

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