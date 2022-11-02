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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع منسقي البرامج بالكليات لمناقشة خطة التطوير

صدى البلد

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع منسقي البرامج بالكليات، وذلك فى إطار خطة تطوير البرامج و تحديثها.

 وشدد على متابعة العملية التعليمية وتقديم أفضل جودة تعليمية لطلاب البرامج بما يخدم ويحقق متطلبات سوق العمل، كما أوصى بعمل برنامج خاص بشراكة دولية.

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جامعة حلوان تكشف أهداف الحاضنات التكنولوجية لدعم أصحاب الشركات الناشئة

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كليات جامعة حلوان تناقش خطط الأنشطة الطلابية وفقا لرؤية مصر 2030

وخلال الاجتماع استمع رئيس جامعة حلوان الى اراء منسقى البرامج فى الكليات المختلفة فى إطار تطوير وتحديث البرامج لمواكبة سوق العمل المحلى والإقليمي، لتخريج طالب متميز ذو تكاملية يستطيع أن ينافس من أجل رفعة شأن الجامعة.

ووعد بحل المشكلات التى تواجهها البرامج فى ضوء الإمكانيات، كما تعهد بإجراء لقاءات دورية مع منسقي البرامج من أجل متابعة سير العمل بها وتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين عليها .

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رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية جامعة حلوان Jobs Education

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