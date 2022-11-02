موعد مباراة الزمالك أمام إنبي بالدوري والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع إنبي مساء اليوم في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام إنبي في تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه