“حياة كريمة”.. الشباب والرياضة تواصل القوافل الطبية في الجيزة والمنيا

تواصل وزارة الشباب والرياضة منثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب وعبر الادارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، القوافل الطبية بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة “حياة كريمة” .

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية 2030 ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

حيث نفذت القافلة في قرية شبرامنت مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وقرية عطف حيدر مركز العدوة بمحافظة المنيا ، و شملت ( طب بشرى ،توعية صحية ، طب بيطري ) ،وذلك بالتعاون مع جامعتي" القاهرة والمنيا " قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تم الكشف علي المرضى وتجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان و تحويل بعض الحالات إلي مستشفيات القصر العيني ومستشفى المنيا الجامعي لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية .

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى و الطب البيطري و طب الأسنان والصيدلة بالجامعة في التخصصات الطبية ( باطنة ، أطفال ، رمد ، أنف وأذن و حنجرة ، جراحة ، جهاز هضمي وكبد ، طب أسرة ، جلدية ، صدر ، أسنان ، أمراض متوطنة ، نساء و توليد ، عظام ، روماتيزم ) .

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ .