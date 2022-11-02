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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيالي بيولعوا.. أم تحاول إنقاذ أطفالها الثلاثة من حريق هائل |تفاصيل مأسوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دقت عقارب الساعة الثانية عشرة ظهراً حيث يضوي صوت الضحكات والبكاء والصراخ معًا للأطفال الثلاثة في أسرة يعولها رجل ذهب لعمله صباحًا سعيًا لأكل عيشه وسداد احتياجات أطفاله.

بعد تناولهم وجبة طعام دخل الأطفال الثلاثة غرفة النوم؛ وراحت الأم لتشغيل سخان المياه لاستحمام أولادها ولكن يشاء القدر أن تكون تلك المرة الأخيرة حيث تسبّب السخان في ماس كهربائي أحدث حريقًا هائلاً في الشقة وقضى على مخططات يومهم.

في غضون دقائق معدودة أصبحت تفصل النيران الأم عن أبنائها الثلاثة فكان للأم منفذ للخروج والهروب من ألسنة اللهب إلا أنها أصرّت على عدم انتظار سيارات الإطفاء ومحاولة إنقاذ أولادها.

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صراخ الأم والأطفال 


عيالي بيولعوا.. بصوت يملأه الصراخ والبكاء معًا نادت الأم بهذه الكلمات لتستنجد بجيرانها في محاولة منها لإنقاذ أطفالها الثلاثة اذ اخترقت الام النيران وتمكنت من إنقاذ 2 من أبناءها ويشاء القدر أن تبتلع ألسنة اللهب الإبن الثالث يونس شريف العفيفي، في العقد الأول من العمر وهو يهمهم: الحقيني يا ماما هموت.

شهود عيان 

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية ميت حبيش بمركز طنطا، بأن أم الطفل اقتحمت النيران التي اندلعت داخل شقتها أثناء نومهم، في مشهد بطولي، في محاولة منها من أجل إنقاذ أبنائها الأطفال الثلاثة الخالدين في النوم، والذين صرخوا: "الحقينا يا ماما مخنوقين من دخان الحريق".

وأكد شهود العيان نجاح الأم المكلومة في إنقاذ طفلين، بينما حينما عادت لإنقاذ الطفل "يونس" لاحظت وفاته متأثرًا بإصابته فأصابتها الصدمة.


إخماد الحريق 


وتمكنت  قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران الحريق الهائل قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة وباقي العقار.

بلاغ بنشوب حريق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية في قرية ميت حبيش القبلية، مما أدي إلي مصرع طفل، في العقد الأول من العمر.

كما باشرت قوات الحماية المدنية والمباحث الجنائية وسيارات الإسعاف دورهم بالانتقال إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعي “يونس شريف العفيفي”، في العقد الأول من العمر، وأن سبب اندلاع الحريق، ماس كهربائى في سخان المياه.

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