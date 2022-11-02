مونديال قطر.. أوكرانيا تطالب فيفا بمنع إيران من المشاركة في كأس العالم

يخطط الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لتقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمنع إيران من المشاركة في مونديال قطر 2022، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وفقًا لـ الاتحاد الأوكراني لكرة القدم ، فإن طلب استبعاد إيران يستند إلى "انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في إيران" ضد بلدها الذي شنت عليه روسيا حربًا في 24 فبراير .

وقال اتحاد كرة القدم الأوكراني إن مشاركة إيران "قد تنتهك مبادئ ومعايير نظام الفيفا الأساسي" فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران و "التورط المحتمل لإيران في العدوان العسكري لروسيا على أوكرانيا".

وذكرت شبكة CNN امس أن إيران تستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا لاستخدمها في حربها ضد أوكرانيا.

وكان من المتوقع أن ترسل إيران حوالي 1000 سلاح ، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض وطائرات بدون طيار هجومية.

وأصبحت الطائرات بدون طيار الإيرانية سلاحًا رئيسيًا في ترسانة روسيا خلال حربها في أوكرانيا وغالبًا ما استخدمت لاستهداف البنية التحتية للطاقة الحيوية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، طلبت شخصيات رياضية إيرانية، ومجموعات بحقوق الإنسان، من الفيفا، حظر مشاركةالمنتخب الإيراني.. لكن الفيفا لم تعلق على الطلب.