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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا تبدأ برنامج الدراسات العليا "وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمي"

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

تبدأ كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العمل ببرنامج الدراسات العليا بدءا من الفصل الدراسى الحالى، حيث أصدر أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارا وزاريا ببدء الدراسة بماجستير Social Media and Digital Communicaition "وسائل التواصل الاجتماعى والاتصال الرقمى".

 يأتى ذلك فى إطار مساعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق الأفضل بدعم ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، والذى يحرص على دعم العملية التعليمية بشكل مستمر، وتعزيز التميز الأكاديمي لتصبح جامعة مصر فى مصاف الجامعات العالمية.

وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تحرص على تعزيز التميز الأكاديمى والارتقاء بمستوى الطلاب، موضحا أنه سيتم إنشاء شبكات بحثية بين الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى أهمية البحث العلمى وربطه بالصناعة هو البوابة إلى المستقبل وتحقيق الاستقرار الاقتصادى للدول.

وأكد الدكتور أشرف حيدر على تطوير مؤشرات قياس مخرجات البحث العلمى، طبقا للتصنيفات الدولية حيث يكون حجم انتشار مخرجات البحث هى مقياس أساسى فى التصنيف الدولى طبقا لمؤشرات QS، وTHA، مشيرا إلى أن الدراسات العليا سواء المهنية أو الأكاديمية التى تطبق خطط البحث العلمى الاستراتيجية للجامعة بناء على البحوث البينية بين التخصصات المختلفة وتطبيقاتها فى المجتمع والصناعة سواء كانت انتاجية او خدمية، مؤكدا على ربط مخرجات البحث العلمى الناتج من الدراسات العليا بخطط رؤية الدولة الاستراتيجية 2030 وبالمؤشرات العلمية الخاصة بالتنيمة المستندامة للنهوض بالمجتمعات العالمية.

وأشار الدكتور أشرف حيدر الى أن منظومة التطوير فى العملية الأكاديمية هى تحول من النظام التقليدى المبنى على الكليات والقطاعات المنعزلة إلى نظم التعليم الحديثة التى تعتمد على البرامج البينية والمشروعات البحثية وريادة الأعمال.

من جهته أعلن الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فتح باب التقدم أمام الطلاب الراغبين فى التسجيل بالكلية اعتبارا من الفصل الدراسى الحالى، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد شروط الالتحاق بالدراسات العليا، مؤكدا أن هذا برنامج "وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمى"، له تميزه وخصوصيته فى مجال الدراسات العليا فى الدراسات الإعلامية المصرية، ويعتمد على مرجعيات من الجامعات الأعلى تصنيفا دوليا.

وتعد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من كليات القمة التى يسعى الطلاب دوما للالتحاق بها، حيث تعمل الكلية على بناء المهارات الإعلامية لدى طلابها وخريجيها، عبر توفير منظومة مقررات وآلية تدريب تعمل على تكوين الشخصية الإعلامية المتكاملة للطالب، وتتأسس على التطوير المستمر والمزج بين عناصر التكوين المهاري والمعرفي للطلاب، مع وضعهم في بيئة عمل تطبيقية طوال الوقت ومنذ أولى مراحل التحاقهم بالكلية، حيث توفر الكلية خبراء ومدربين يقدمون مجموعة تدريبات متنوعة وشاملة في مختلف مهارات العمل الإعلامى.

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