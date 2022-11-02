أزمة صحية جديدة.. أبو الليف يكشف تفاصيل مرضه الأخير

أصيب المطرب أبو الليف خلال الساعات القليلة الماضية بأزمة صحية جديدة أضطر على أثرها ملازمة الفراش لحين تحسن حالته تدريجيًا.



وقال أبو الليف فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعاني هذه الفترة من أزمة صحية ألزمته الفراش وتسببتفى عدم قدرته على الحركة أو الحديث.



وأضاف أبو الليف أنه يلزم الفراش منذ يومين متتاليين بأوامر من الطبيب المعالج، حيث يعاني من التهاب حاد بالشعب الهوائية وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي.



وتابع أبو الليف أنه لم يستطع الذهاب إلى شقيقه فى المستشفى المحجوز بها بعد دخوله فى غيوبة بسبب مرضه حاليًا إلا أنه يتابع حالته لحظة بلحظة عن طريق التليفون.

تفاصيل مرض شقيق أبو الليف





وكشف الفنان أبو الليف أن شقيقه في حالة صحية حرجة نتيجة إصابته بسده رئوية حادة.



وأضاف المطرب أبو الليف في تصريح خاص لصدي البلد أن شقيقه محجوز في مستشفي خاصة بمصر الجديدة منذ ثلاثة أيام ونسبة ثاني اكسيد الكربون في الجسم وصل لنسبة ١٢٠% وهي نسبة خطرة جدا تسببت في دخوله غيبوبة.

وتابع أبو الليف أن شقيقه في حالة حرجة مطالبا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.