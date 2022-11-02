مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق إدفو - مرسى علم

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان مساء اليوم الأربعاء ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم ، وتحديداً عند الكيلو 45 مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، ونقل الجثة إلى المشرحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

حوادث متنوعة

وكانت قد تعرضت سيدة للإصابة نتيجة إنقلاب عربة حنطور بمركز إدفو شمال أسوان ، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

ويجرى حالياً تقديم أوجه الرعاية الطبية للسيدة المصابة حيث أن حالتها الصحية مستقرة، وتم عمل الأشعة اللازمة لها، وتبين أنها مصابة بكدمة خفيفة، وسوف تخرج على الفور.

وكان قد تعرض شخصان للإصابة بطلقات نارية نتيجة قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية عليهم بقرية المعمارية بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

نقل مصابين

تلقي اللواء اشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بإصابة شخصين بطلق ناري من مجهولين بقرية المعمارية بمدينة البصيلية التابعة لمركز أدفو، وعلى تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن المصابين هم حيدر حسين أحمد محمود، وحسن برسي عبدالمعطي، من قرية المعمارية بمدينة البصيلية، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى أسوان الجامعي، لخطورة حالته الصحية.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لإلقاء القبض على المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية على المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

كان طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربي قد شهد صباح اليوم الثلاثاء حادث مأساوى إثر إنقلاب أتوبيس للركاب أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 40 شخص أخر ، وتم على الفور تدخل الأجهزة المعنية بالتعامل مع الحادث فى ملحمة إنسانية رائعة ومتميزة .