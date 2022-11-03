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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن محاضرة التغيرات المناخية والأمراض المعدية.. تفاصيل

البحث العلمي
البحث العلمي

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ  cop27 عن عقد  محاضرة  بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".

 

وأوضحت الأكاديمية انها تأتي هذه المحاضرة ضمن اهتمام الأكاديمية بما يشهده العالم الآن من تغيرات مناخية يصاحبها تغير في  الخريطة الصحية في دول مختلفة حول العالم وتتضمن المحاضرة :

١- عرض لحالات تفشي بعض الأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض المدارية المهملة

٢- عرض مجموعة من التحليلات البيئية لتطوير خرائط للتنبؤ بأماكن انتشار مخاطر المرض في مناطق     متعددة حول العالم

 

٣- عرض دراسات حالة للدراسات البحثية التي أجريت من فريق العمل المصري في هذا المجال

٤- وضع أولوية للتعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل مكافحة الأمراض المعدية ونواقلها

وذلك يوم السبت الموافق 12/11/2022 على  زووم .

https://us02web.zoom.us/j/81141333360?pwd=TG5XamZzMG1tdWpzRHBBc2pSTTBEUT09

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي التغيرات المناخية Jobs Education

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