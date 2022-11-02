التكنولوجيا والتعليم بحلوان: نشجع الطلاب للاشتراك بالأنشطة الطلابية

نظمت أسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان مجموعة من الندوات التعريفية بأنشطتها الطلابية بكليات الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و اشراف عمداء الكليات .

و من هذه الندوات تم تنظيم ندوة بكلية التكنولوجيا و التعليم تحت اشراف الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية و قد أوضح اهمية تنفيذ هذه الندوات و تعريف طلاب الجامعات بالأنشطة الطلابية و كيفية الاشتراك بها فهي تعمل على فتح افاق عديدة وعلاقات طيبة.

وصرح الدكتور أحمد إبراهيم مسؤول اسرة من أجل مصر بجامعة حلوان أنه يجب ان الأنشطة تعمل على تعليم الطلاب ملكة تنظيم الوقت و اكتشاف مواهب الطلاب .



وأوضح الدكتور حسام حسن وكيل كلية التكنولوجيا و التعليم لشئون الطلاب أن هناك تفاعلا من الطلاب مع إدارة رعاية الشباب في لجان الأسر الطلابية سواء داخلية أو مركزية وأن الأنشطة الطلابية تعمل على دفع الطلاب على التفوق والالتزام .



وقال اسلام بيومي الأخ الأكبر للأسرة وأحد طلاب جامعة حلوان انه يجب على الطالب الجامعي أن يكون له دور مؤثر بالمجتمع من حوله فلابد ان ينفع نفسه و ينفع مجتمعه وأن يعمل على تحقيق التنمية.



