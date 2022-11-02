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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية الجزائر: الرئيس تبون قدم مقترحات للقادة العرب تتعلق بالسلم والأمن

القمة العربية
القمة العربية

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن الاقتراحات التي قدمتها الجزائر للقادة العرب، بناءة، وتصب في صالح التوجه نحو عصرنة إجراءات العمل العربي المشترك، والأداة الأساسية للعمل العربي المتمثلة في جامعة الدول العربية.

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وأضاف «لعمامرة»، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كان حريصا على أن تشتمل مقترحاته كل الجوانب المهمة الخاصة بالسلم والأمن كجانب أساسي وضروري، وكذلك العمل في هذا السياق من أجل الاستباقية، فيما يتعلق بترقية حلول سلمية للمنازعات التي قد تطرأ على الساحة العربية بين هذه الدولة وتلك، وكذلك فيما يتعلق ببعض الصعوبات والنزاعات داخل الدولة الواحدة.

الجهود الرامية لإحقاق السلام

وتابع: «عدد من البلدان تقدمت بشروح حول الجهود الرامية لإحقاق السلام؛ من خلال حوار ومصالحة وطنية بعمل دبلوماسي ناجح، وذكرنا أن مقترحات الرئيس تبون، لها أبعاد اقتصادية أيضا يرمي إلى تحقيق ما اتفق عليه الرؤساء العرب في اجتماعات سابقة، منها اجتماعات مخصصة للجوانب الاقتصادية، ولم يتم بعد تنفيذ هذه الإجراءات المتفق عليها ولا تحقيق كل المخططات».

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