كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تطلق ندوة بعنوان "الإدمان الأسباب و العلاج"

عقدت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة الإدمان الأسباب والعلاج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور مصطفي الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإعداد وتقديم الدكتور أشرف ميمي السعيد الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف.



و بدء الدكتور اشرف ميمي الاستاذ بالكلية حديثة عن بداية عن مشكلة الإدمان ووصفها بانها من أخطر مشكلات العصر التي تواجه المجتمعات على اختلاف طبقاتها المتقدم والمتنامي وخاصة بعد ان لوحظ انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في مجتمعاتنا العربية عما مضى وبالأخص بين مجتمع الشباب.

و تابعت الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة حلوان حديثها بشرح مفصل عن الإدمان المرض والعلاج فقالت ان اي عادة تتزايد فى معدلها بسبب لهفة إليها مع تبلد تجاه ما تسببه من خسائر تعتبر ادمان مثل

( ادمان الاكل – التسوق – الانترنت – العلاقات العاطفية و غيرها )



وقالت إن الإدمان مرتبط بالمشاعر والحالة المزاجية فالذاكرة تقوم بتخزين حاله المزاج والانبساط ٦٠٠ ضعف حالة الانبساط للفرد العادي فهو يعطي سعادة لحظيه لكن مع الوقت قدرة الفرد علي السعادة تقل فيضطر المريض لزيادة الجرعة .



وشرحت الاعلامية والكاتبة الدكتورة رشا الجندي استشاري الصحة النفسية ومدرس الصحة النفسية جامعة بنى سويف الإدمان والصحة المجتمعية في الفترة الأخيرة كثرت بطريقة ملحوظه بسبب التعاطي فهو يؤثر علي العقل والغرائز والمشاعر

و تابعت انه لابد على الشباب من تحديد الأهداف وحماية النفس من البداية قائلة “ الي معندوش هدف بيبقي عرضة للادمان ”



وعرض نيافة القمص اثناسيوس يوسف فهمي كاهن كنيسة الشهيد جورجيوس، سكرتير المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية بافريقيا الإدمان من رؤية مسيحية تحت عنوان نحو ارادة حرة وقال ان الارادة عبارة عن عقل يسيطر علي السلوك والمغريات فالعقل هو الضاغط علي الإنسان وعرض استبيان علي الطلاب اشترك فيه ٧٠ طالب وقال ان التوعيه المجتمعية تُقصر الطريق وتقصر طرق العلاج وشرح مفهوم الارادة الفلسفي من التخيل للحقيقة للوصول الي الهدف فلابد من وجود هدف رئيسي للفرد وقوة اراده لكي يصل الي طريق النجاح بالطرق الطبيعية فأي مؤثر خارجي يضعف الارادة فالمخدرات تشوه الحريه .

وتقدم فضيلة الإمام الشيخ محمد عبد المؤمن عبد الحميد كبير أئمة وزارة الأوقاف والداعى الإسلامي بالحديث عن الإسلام في مواجهة الإدمان وقال ان الإدمان يمس الامن القومي للبلاد فهو العدو رقم واحد في ضرب الأمة في سويداء القلب فالطفرة الرهيبة التي حدثت في الفترة الأخيرة في الجريمة من أسبابها المخدرات

و تطرق الحديث عن سؤال هل الإدمان حرام أم حلال وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسي ميزان الحلال والحرام في الضرورات الخمس وهي ( دين – عقل – نفس ( صحة) – مال – نسل ) فالمخدرات تلقي ضررا بالخمس ضرورات.

وقال أن القرأن والسنه بها ادله علي تحريم الإدمان في الايه الكريمة "يأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان" فلا يقترب من المسجد الحرام ،والخمر يُذهب العقل .

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