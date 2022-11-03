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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم المدمج" بجامعة القاهرة يعلن برامج الدبلوم المهنى المتاحة بكلية الزراعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .

الدبلومات المهنية المتاحة للتعليم المدمج جامعة القاهرة

كلية الاداب

١- الدبلوم المهنى فى الترجمه من العبرية و اليها فى المجالين العسكرى الامنى و السياسى

٢- الدبلوم المهنى فى الترجمه الشفهية من العبرية و اليها

٣- الدبلوم المهنى فى تنمية المهارات النفسية و الحياتيه


كلية الزراعة

١- الدبلوم المهنى فى خدمات التغذيه التطبيقية 
٢- الدبلوم المهنى فى تنسيق الحدائق و صيانتها


كلية الاعلام

الدبلوم المهنى فى الاعلام الرياضي 
الدبلوم المهنى فى التربيه الاعلامية 
الدبلوم المهنى فى الصحافة الالكترونية 
الدبلوم المهنى فى العلاقات العامة 
الدبلوم المهنى فى الاعلان

كلية التجارة

الدبلوم المهنى فى المحاسبة الماليه فرع مراجعة 
الدبلوم المهنى فى المراجعة فرع محاسبه ماليه

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