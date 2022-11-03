حلقات نقاشية داخل جميع المقررات.. حقوق عين شمس تعلن تعلميات مهمة للطلاب

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه الكلية تحرص علي تذليل الصعوبات لجميع الطلاب ،لذلك تم تشكيل فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، من جميع الأقسام المختلفة، للرد على استفسارات فيما يتعلق بجميع المقررات الدراسية المختلفة بشعب الكلية الثلاث {العربية والإنجليزية والفرنسية}.



واضاف الدكتور محمد صافي انه تم إنشاء حلقات نقاشية داخل جميع المقررات الدراسية علي منصة التعلم الإلكتروني للكلية.



اوضح انه يمكن للطالب الدخول علي المقرر الدراسي ومنه إلى الحلقة النقاشية الموجودة داخل المقرر وترك سؤاله أو استفساره، وسوف يتم الرد عليه من العضو المختص كل يوم جمعة فى الميعاد من الساعه الثامنه مساء إلى الساعه العاشره مساء.

https://drive.google.com/file/d/1MyOYQM2VfPVHk1v3UEPIol_ur-06fCzX/view?usp=sharing

https://youtu.be/stXua7nhzwY