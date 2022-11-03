نبيل الحلفاوى: تغييرات كولر أمام الداخلية لم تكن لزيادة التهديف

علق الفنان نبيل الحلفاوى ، على تبديلات مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، فى مبارة الفريق امام الداخلية فى المبارة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف لواحد .

وكتب نبيل الحلفاوى عبر تويتر “ تغييرات كولر لم تكن بهدف زيادة التهديف بقدر ما كانت بهدف الإشراك والتعرف عليهم في الملعب ”.



و اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التى جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.