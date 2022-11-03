آداب حلوان تنظم المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان "تأملات في اللغويات"

أقام قسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة.

وتم تنظيم المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وعقد المؤتمر برئاسة الأستاذة الدكتورة أريج عبدالحميد ابراهيم رئيس القسم.

وتولي تنظيم أعمال المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة، الدكتور محمد هشام والدكتورة نادية رياض والدكتورة مها سمير والدكتورة مروى منير و الدكتورة مروة خليل والدكتور أحمد خاطر، ومشاركة الهيئة المعاونة، مثل أميمة عبدالفتاح و تقى سيد وآية ناصف، وغيرهم من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطلاب القسم، وطلاب برنامج الترجمة الفورية

كما حضر المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة ، لفيف من من القسم ومن الأقسام الأخرى بكليات الآداب والكليات المناظرة بالجامعات الأخرى وبالدول العربية، وطلاب القسم وطلاب برنامج الترجمه الفورية.

وناقش المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة مجموعة من المحاور وهي التأقلم مع الأزمات، الجائحة و الأدب الاليكتروني/ أو أدب المتابعين، الأزمات والانفراجات، الذات ما بعد الأزمة، الرقمنة في التدريس والتعلم عن بعد، التعليم الهجين واداء الطلاب ودراسة البيئة و الأزمات، الاثار الاجتماعية والنفسية لتدهور البيئة، العلوم الانسانية الطبية في زمن الأوبئة.

ويهدف المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان الصحوة على عالم جديد: تأملات في الأدب واللغويات والترجمة والحضارة إلي تشجيع الباحثين للالتقاء و المشاركة في منصة لمناقشة الجديد في مجالهم البحثي، اتاحة الفرص لنشر البحوث العلمية، تأكيد دور البحث العلمي في حل قضايا المجتمع، توثيق التعاون الدولى و الثقافى بين الجامعات الأجنبية والمصرية فى مجال دراسة اللغة الانجليزية

وادابها، اتاحة الفرصة للتعاون فى عمل أبحاث بينية مشتركة بين السادة المهتمين من اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المختلفة.