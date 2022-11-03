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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية للطلاب بمركز اللغات في كلية الآداب بجامعة حلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وأفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بضرورة التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، حيث تحرص الجامعة لتوفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.


هذا وقد أوصى رئيس جامعة حلوان خلال تفقده مركز اللغات بكلية الآداب على هامش تفقده للكلية، بضرورة تطويره من أجل تقديم خدمة بكفاءة مميزة لرفع شأن الجامعة.


وأكدت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب جامعة حلوان ، على أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

وأفاد الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن مركز اللغات يقدم العديد من الخدمات منها: دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية بالإضافة إلى دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يقدم خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها، كذلك يتم إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية  المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا  (التويفل)

وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعى، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الضغط هنا

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