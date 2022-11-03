زيادة منافذ بيع التذاكر الإلكترونية للمعابد والمواقع الأثرية بأسوان

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان بأنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية للمعابد والمواقع الأثرية داخل محافظة أسوان بهدف تسهيل عملية دخول السائحين لهذه المواقع الأثرية والاستمتاع برحلاتهم السياحية دون حدوث مشاكل.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أنه تم زيادة منفذين في كل موقع أثرى داخل محافظة أسوان يعمل بالمنظومة الجديدة للتذاكر الإلكترونية، وهى معابد: "فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وأدفو"، بالإضافة إلى "المسلة الناقصة"، ليصل بذلك إجمالي عدد منافذ بيع التذاكر في أسوان لـ10 منافذ.

التذاكر الإلكترونية

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن الهدف من زيادة منافذ بيع التذاكر الإلكترونية الجديدة هو تسهيل حركة السياحة الوافدة لزيارة المواقع الأثرية وعدم حدوث تكدس وزحام أمام منفذ البيع وبوابات الدخول للمعابد والمواقع الأثرية، حتى لا تتعطل رحلة السائح أثناء الاستمتاع بزيارة المعالم الأثرية والحضارة المصرية القديمة ، خاصة أن أسوان تشهد في الفترة الحالية معدلات مرتفعة في الرحلات السياحية الوافدة إليها من مختلف دول العالم.

وقال المشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان بأنه تم استحداث طباعة تذاكر مجمعة للسائحين، لزيادة عدد أيام الزيارات إلى المواقع الأثرية المختلفة حتى لا يضطر السائح أثناء رغبته في زيارة المواقع الأثرية اللجوء إلى منفذ بيع التذاكر في كل مرة.



ترشيد استهلاك الكهرباء

هذا وقد عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، وأيضاً المحافظين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها ، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

بجانب مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة ، والتي من أبرزها الاستعدادات لموسم الشتاء والأمطار ، وتجهيزات كل محافظة بالمعدات لمواجهة السيول ، مع مناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا ، وإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم نتشاره ، بجانب بحث استعدادات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، مع استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار ، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، علاوة على موقف ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.