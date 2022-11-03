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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 شباب يعتدون على فتاة بالغربية بزعم توفير فرصة عمل

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات ، تحمل جنسية إحدى الدول ، مقيمة بالجيزة) بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن عن توفير فرص عمل ، وقد قامت بالتواصل مع القائم على إدارة الموقع والذى طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل ، حيث تقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة وقام بإصطحابها بمركبة (توك توك) قيادة أحد الأشخاص إلى منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة المحلة وقام أحدهم بالتعدى عليها دون رضاها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مركبة "التوك التوك" ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيس بوك التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الغربية مدينة المحلة احدى السيدات فرص عمل التعدي على فتاة

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