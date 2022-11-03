تحرير 29 محضر مخالفة خلال حملات تفتيشية بـ 3 مراكز في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في المنيا، تنظيم الحملات التموينية المكبرة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض؛ وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها بالأسواق.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، على الأسواق والمحال التجارية وذلك لضبط الأسعار بدائرة مركز مطاى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة جاءت ما بين نقص وزن وعدم وجود شهادة صحية، كما تم التحفظ على طني أسمدة زراعية بنطاق مركز مطاي.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بالتنسيق مع إدارة العدوة التموينية، على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة المعروض من السلع وتوفيرها بكميات مناسبة أمام المستهلك ورصد محتكري السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وبيع منتجات منتهية الصلاحية، كما تم المرور على المواقف بنطاق المركز لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب.

وفى ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بالتعاون مع إدارة تموين ديرمواس والمباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.