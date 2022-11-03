أوكرانيا: لم نتعهد بالتزامات غير الواردة في اتفاق تصدير الحبوب

قالت أوكرانيا إنها لم تتعهد بأي التزامات جديدة تتجاوز شروط اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الموقع في يوليو لإقناع روسيا باستئناف مشاركتها في الاتفاق.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة يوم السبت بعد ما قالت إنه هجوم على سفن من أسطولها في البحر الأسود.

واستأنفت موسكو المشاركة أمس الأربعاء، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت ضمانات من أوكرانيا بأنها لن تستغل ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في عمليات عسكرية ضد روسيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في بيان على فيسبوك أن كييف لم تقدم شيئاً جديداً لروسيا لضمان عودتها إلى الاتفاق الذي يستهدف السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عقب غزو روسيا أوكرانيا يوم 24 فبراير .

وقال نيكولينكو "لم تتعهد دولتنا بأي التزامات جديدة غير المنصوص عليها بالفعل في اتفاق تصدير الحبوب".



وأضاف "تذكروا أنه بموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان بضمان توفير بيئة عمل آمنة يمكن الاعتماد عليها لممر تصدير الحبوب. ولم تعرض أوكرانيا ممر تصدير الحبوب قط للخطر".