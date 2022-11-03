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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن مواطنيها

الكويت - علم
الكويت - علم

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين حيث قالت وزارة الداخلية الكويتية بأنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها بأن : «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة،

وتوجه وزير الداخلية الكويتية  بالشكر للقيادة السياسية، على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وأكدت الداخلية على إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية، مشددة على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسئولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت وفق أحكام القانون والدستور.

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