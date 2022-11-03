عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المؤتمر الدولي الثالث لجراحة العظام بطب الأزهر أسيوط يتناول الجديد في الأورام

جامعة الازهر
جامعة الازهر

يفتتح اللواء أركان حرب عمرو حفني محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور مصطفى عبدة شتات عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط؛ والذي يتناول الجديد والحديث في مجالات جراحات العظام التخصصية الدقيقة بمدينة الغردقة. 


وقال الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط،و رئيس المؤتمر، إن المؤتمر  يتضمن مايزيد على 50  جلسة علمية بمشاركة خبراء اجانب من أمريكا وأوروبا والعديد من الدول العربية الشقيقة، ومن أبرز الحضور في المؤتمر البروفسير كتاني موريزو، رائد جراحات العظام وعلاج التشوهات بإيطاليا، والبروفيسير ألكسندر كريانكو رائد جراحات العظام والتشوهات الإيطالي، والبروفيسير سيدي سلونجو رائد جراحات العظام والتشوهات السويسري. 


وأوضح ابو عميرة أن الجلسات العلمية تتضمن كل ماهو جديد وحديث  في كل مجالات جراحة العظام والمتضمنه جراحات عظام الاطفال والتشوهات وجراحات أورام العظام وجراحات العمود الفقري والمفاصل ومناظير العظام والجراحات  الميكروسكوبية، وذلك من خلال التعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية. 


وأضاف ابو عميرة إلى أن المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط، يشارك به أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط، إضافة إلى أساتذة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، واطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

 
مشيرا إلى أن المؤتمر  الدولي الثالث يتعرض لأحدث الطرق العلاجية والجراحية في مجال جراحات العظام، إضافة إلى عرض للحالات النادرة في التخصصات الدقيقة، بجانب إيجاد السبل والحلول العلمية المناسبة لحل هذه المشكلات التي تواجه هذه الحالات، هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثالث ، تأكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة الأزهر في مجال الكليات العملية والتطبيقية وخدمة البحث العلمي، وإيجاد حلول عملية لمشاكل صحية يعاني منها أفراد المجتمع.


جدير بالذكر أنه سبق تنظيم المؤتمر عقد العديد من ورش العمل التدريبية التي شارك بها شباب الأطباء تأكيدا وتفعيلا للتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بين أساتذة الطب وشباب الأطباء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

صوت هبده .. ماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من الخامس

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

ترشيحاتنا

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

سنن يوم الجمعة للنساء.. على كل مسلمة الحرص على هذه الأمور

15 قرشا.. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأسبوعية

شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

موجود في مصر .. طبيب يكشف علاجًا جديدًا للسرطان | فيديو

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

هل تؤثر التغيرات المناخية على جلد الإنسان وتسبب إصابته بأمراض؟.. هاني الناظر يجيب

فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

بعد المستشفى | شيرين في منزلها .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ..فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ