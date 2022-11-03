المؤتمر الدولي الثالث لجراحة العظام بطب الأزهر أسيوط يتناول الجديد في الأورام

يفتتح اللواء أركان حرب عمرو حفني محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور مصطفى عبدة شتات عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط؛ والذي يتناول الجديد والحديث في مجالات جراحات العظام التخصصية الدقيقة بمدينة الغردقة.



وقال الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط،و رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن مايزيد على 50 جلسة علمية بمشاركة خبراء اجانب من أمريكا وأوروبا والعديد من الدول العربية الشقيقة، ومن أبرز الحضور في المؤتمر البروفسير كتاني موريزو، رائد جراحات العظام وعلاج التشوهات بإيطاليا، والبروفيسير ألكسندر كريانكو رائد جراحات العظام والتشوهات الإيطالي، والبروفيسير سيدي سلونجو رائد جراحات العظام والتشوهات السويسري.



وأوضح ابو عميرة أن الجلسات العلمية تتضمن كل ماهو جديد وحديث في كل مجالات جراحة العظام والمتضمنه جراحات عظام الاطفال والتشوهات وجراحات أورام العظام وجراحات العمود الفقري والمفاصل ومناظير العظام والجراحات الميكروسكوبية، وذلك من خلال التعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية.



وأضاف ابو عميرة إلى أن المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط، يشارك به أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط، إضافة إلى أساتذة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، واطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة المصرية.



مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثالث يتعرض لأحدث الطرق العلاجية والجراحية في مجال جراحات العظام، إضافة إلى عرض للحالات النادرة في التخصصات الدقيقة، بجانب إيجاد السبل والحلول العلمية المناسبة لحل هذه المشكلات التي تواجه هذه الحالات، هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي الثالث ، تأكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة الأزهر في مجال الكليات العملية والتطبيقية وخدمة البحث العلمي، وإيجاد حلول عملية لمشاكل صحية يعاني منها أفراد المجتمع.



جدير بالذكر أنه سبق تنظيم المؤتمر عقد العديد من ورش العمل التدريبية التي شارك بها شباب الأطباء تأكيدا وتفعيلا للتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بين أساتذة الطب وشباب الأطباء.